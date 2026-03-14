市議会議員が自宅敷地に隣接する市の土地を駐車場として貸し出して得ていた利益を返還するよう静岡県沼津市が訴えていた裁判は、3月13日、静岡地裁沼津支部で和解が成立しました。 【写真を見る】静岡県沼津市が市議を訴えた異例の裁判で和解成立 市有地で不当に得た利益の返還求める＝静岡・沼津市 沼津市が訴えていたのは、山下富美子 沼津市議です。 訴えによりますと、沼津市は山下市議が自宅敷地に隣接する市有地を有料駐