■MLBオープン戦メッツ 0ー1 マーリンズ（日本時間14日、クローバー・パーク）メッツの千賀滉大（33）がマーリンズとのオープン戦に先発登板。3回37球を投げ、被安打0、奪三振5、四死球0、無失点のパーフェクトに抑えた。今季2度目の登板となった千賀は1回、先頭のE.ルイーズを中飛、続くH.ヘルナンデスを左飛に打ち取ると、3番・C.ノービーをフォークで空振り三振。三者凡退の上々の立ち上がりとなった。さらに2回には4番・G.ポ