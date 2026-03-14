俳優の伊藤健太郎（28）が14日、都内で4年ぶりの写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社）の発売イベントに出席した。「沖縄でサーフィンがしたい」という思いで実現した沖縄での撮影を「公私混同写真集。充実した時間でした」と笑顔で振り返った。4年前からの変化には「役柄のために鍛えていたこともあった」と肉体の仕上がりを挙げ、周囲からは「顔つきも変わって大人になった」と伝えられることも明かした。タイトルには