防衛省によりますと、北朝鮮がきょう（14日）午後1時半ごろ、弾道ミサイルの可能性のあるものを発射しました。【写真を見る】【速報】高市総理「万全の態勢」指示北朝鮮きょう（14日）午後1時半頃弾道ミサイルの可能性あるものを発射“ミサイル”は複数とみられ日本のEEZ（排他的経済水域）の外に落下と推定複数の政府関係者によりますと、発射されたミサイルは複数とみられていて、日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下した