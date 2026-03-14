第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。八戸学院光星の１８７センチ、８５キロの大型右腕・北口晃大（３年）は初の聖地に球場入りする前からワクワクが止まらなかった。「高速道路を降りてからの景色にワクワクが止まりませんでした。ニヤニヤするのを必死に隠していました」と笑った。大阪出身で、八戸学院光星に入学が決まった中学３年時にセンバツ大会を観戦。開幕試合