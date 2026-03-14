【モデルプレス＝2026/03/14】女優の長谷川京子が3月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つファッションコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】47歳女優「まっすぐで綺麗」膝上パンツから美脚輝く◆長谷川京子、美脚映えるセットアップコーデ長谷川は「昨日はある収録でたくさんお喋りして来ました」と直近の仕事について報告し、「楽しかったので、また詳細はお伝えさせてください」と収録での