【モデルプレス＝2026/03/14】フリーアナウンサーの中村江里子が3月12日、自身のInstagramを更新。自身と同じ誕生日である夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショットを公開した。【写真】57歳元フジアナ「絵になる」夫とのキスショット公開◆中村江里子アナ、夫・バルト氏との2ショット披露中村アナは「＃同じ誕生日」「夫55歳、私57歳！！！！今年もまた一緒に1歳大人になりました」と誕生日を迎えた