「僕たちの歌」 指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く、第3のグループ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)が13日、東京・日本武道館で、≒JOY結成4周年を記念した≒JOY 4周年コンサート「4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催した。当公演は＜昼の部＞＜夜の部＞２公演合わせて約２万人を動員し、新曲『「僕たちの歌」』『ノンフィクション』が初披露さ