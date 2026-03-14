アメリカ・アーロン・ジャッジ PHOTO:Getty Images ＜2026年3月13日（日本時間14日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 カナダ 対 アメリカ＠ダイキン・パーク＞ まさに意地と意地のぶつかり合いとなった。プールA1位のカナダとプールB2位のアメリカによる準々決勝は地道に得点を積み重ねてきたアメリカが5-3で押し切り、準決勝に進出した。 大会前から優勝候補の筆頭と目され、史上最強軍団と呼び