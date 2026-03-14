ソフトバンクやメジャーでプレーし、現在ＢＣ栃木の川崎宗則氏が１４日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」に出演。野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で対戦するベネズエラの攻略法について解説した。番組ではＷＢＣについて特集。侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）にベネズエラと対戦するが、難敵として立ちはだかるのが“大谷キラー”とも称される先発のランヘル・スアレス投手（レッドソックス）。平