侍ジャパンの藤平尚真投手が１３日（日本時間１４日）、自身のインスタグラムに新規投稿。山本由伸投手、佐藤輝明内野手ら１９９８年生まれ世代で食事会を行った際の集合写真をアップした。藤平は「明日から、負けられない戦いが始まりますね！どんな場面でも、投げれる準備はできてます皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」とファンに呼びかけ、「同級生で、士気高める食事会してきました！」と５ショットをアップした