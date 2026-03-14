3月14日、東洋大学赤羽台キャンパス HELPSO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子準決勝が行われ、北陸学院高校（石川県／ブロックリーグA優勝）が118－68で九州学院高校（熊本県／ブロックリーグF優勝）に勝利した。 ブロックリーグを全勝優勝した強豪同士の一戦は、試合序盤から北陸学院のオフェンスが爆発。ファディペバヨジョシュアと水口朔太郎を中心に得点