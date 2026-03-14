[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](NACK)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 13 イヨハ理ヘンリーDF 22 茂木力也DF 88 西尾隆矢MF 7 小島幹敏MF 11 カプリーニMF 14 泉柊椰MF 16 加藤玄MF 45 山本桜大FW 23 杉本健勇控えGK 1 笠原昂史DF 33 和田拓也DF 34 村上陽介DF 37 関口凱心MF 15 中山昂大MF 17 神田泰斗MF 27 松井匠FW 20 日高元FW 90 オリオ