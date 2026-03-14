[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](Ksスタ)※14:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 ダニーロDF 6 飯田貴敬DF 7 大森渚生DF 17 板倉健太MF 3 大崎航詩MF 8 加藤千尋MF 19 仙波大志MF 25 真瀬拓海FW 10 渡邉新太FW 11 鳥海芳樹控えGK 21 松原修平DF 5 井上聖也MF 14 新井瑞希MF 15 長尾優斗MF 39 山本隼大FW 22 久保征一郎FW 29 多田圭佑FW 44 奥田晃也FW 70 マテウス・レイリ