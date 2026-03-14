[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]Jリーグで出場機会の少ない選手に実戦の場を与えるべく、昨季から始まった「ポストユースマッチ」で3度目となったPK戦。U-19 Jリーグ選抜で後半から出場したサンフレッチェ広島GK小川煌が全韓国大学選抜1人目のキックを止め、「広島での練習の成果が出た」という活躍で初勝利の立役者となった。2-0で迎えた後半からの出場で2失点を喫し、同点で迎