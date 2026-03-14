[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](レモンS)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 3 袴田裕太郎DF 5 松本大弥DF 13 下口稚葉MF 6 武田将平MF 15 藤井智也MF 16 アルトゥール・シルバMF 20 石橋瀬凪MF 37 鈴木雄斗MF 77 石井久継FW 34 山田寛人控えGK 31 真田幸太DF 8 大野和成DF 55 岡庭愁人MF 17 田村蒼生MF 18 池田昌生MF 25 奥埜博亮MF 86 加瀬直輝FW 28 太田修介FW 29