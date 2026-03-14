[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](サンガS)※14:00開始主審:中村太<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 2 福田心之助DF 22 須貝英大DF 40 石田侑資DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 25 尹星俊MF 39 平戸太貴FW 9 ラファエル・エリアスFW 11 マルコ・トゥーリオFW 18 松田天馬控えGK 21 圍謙太朗DF 34 エンリケ・トレヴィザンMF 7 奥川雅也MF 16 平岡大陽MF 44 佐藤響MF 48 中野瑠馬MF 77 新井晴樹MF