[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ユアスタ)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 19 マテウス・モラエスDF 44 井上詩音MF 2 五十嵐聖己MF 7 荒木駿太MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 42 石井隼太FW 11 小林心FW 27 岩渕弘人控えGK 41 高橋一平DF 22 高田椋汰DF 55 ハン・ホガンMF 4 湯谷杏吏MF 14 相良竜之介MF 17 工藤蒼生MF 37 杉山耀建FW 20 中田有祐FW 34 古屋