[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](三協F柏)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 8 小泉佳穂MF 20 瀬川祐輔MF 24 久保藤次郎MF 28 戸嶋祥郎MF 32 山之内佑成MF 39 中川敦瑛FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 2 三丸拡DF 88 馬場晴也MF 16 汰木康也MF 19 仲間隼斗MF 40 原川力MF 87 山内日向汰FW 9 細谷真大FW 15 小見洋太監督リカルド・ロド