[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](アイスタ)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 14 パク・スンウクDF 15 本多勇喜DF 28 吉田豊DF 51 住吉ジェラニレショーンMF 6 宇野禅斗MF 10 マテウス・ブエノMF 81 小塚和季FW 7 カピシャーバFW 9 オ・セフンFW 49 北川航也控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 70 高木践MF 17 弓場将輝MF 21 松崎快MF 97 大畑凜生FW 23 千葉寛汰FW 38 高橋利樹FW