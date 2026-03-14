[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](沖縄県陸)※14:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 1 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 4 藤春廣輝DF 27 船橋勇真MF 7 茂木駿佑MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 16 井堀二昭MF 46 池田廉MF 89 高木大輔FW 26 カル・ジェニングス控えGK 50 川島康暉DF 22 神谷凱士DF 35 千葉和彦MF 6 志慶眞巧洋MF 8 堀内颯人MF 17 加藤悠馬MF 25 堀内陽太FW 18 上野瑶介FW 19 佐藤未勇監督平