[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](駅スタ)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 1 泉森涼太DF 3 神山京右DF 5 長澤シヴァタファリDF 33 小川大空MF 2 松本凪生MF 7 坂本亘基MF 16 西澤健太MF 18 玄理吾MF 20 豊田歩MF 22 弓場堅真FW 88 塩浜遼控えGK 12 松原颯汰DF 26 安藤寿岐DF 76 磯谷駿MF 14 堺屋佳介MF 29 田中雄大MF 41 松岡響祈MF 77 ヴィキンタス・スリヴカFW 15 酒井宣福FW 19 鈴木大