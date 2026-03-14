[3.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第6節](ヤマハ)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 22 上夷克典DF 30 山崎浩介DF 36 吉村瑠晟DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 6 金子大毅MF 18 井上潮音MF 33 川合徳孟MF 39 角昂志郎FW 9 渡邉りょうFW 16 グスタボ・シルバ控えGK 13 阿部航斗DF 2 川崎一輝DF 3 森岡陸DF 34 甲斐佑蒼MF 42 石塚蓮歩MF 77 藤原健介FW 11 マテウス・ペイショットFW 1