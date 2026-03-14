テゲバジャーロ宮崎は14日、いちご陸上部の清山ちさとが世界最高峰の室内競技会「クヤヴィ・ポモージェ2026世界室内陸上競技選手権大会」(ポーランド)の日本代表に選出されたことを報告した。清山はいちごグループの人事異動により、今月1日付で宮崎の広報部に配属。12日に日本陸上競技連盟から代表選手が発表され、女子では田中希美(3000m)、福部真子(60mハードル)、そして清山(60mハードル)の3名が選ばれた。クラブは公式