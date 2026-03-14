[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](日産ス)※13:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 31 木村凌也DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 35 関富貫太MF 7 遠野大弥MF 11 ジョルディ・クルークスMF 28 山根陸MF 30 ユーリ・アラウージョMF 34 木村卓斗FW 9 谷村海那控えGK 21 飯倉大樹DF 33 諏訪間幸成MF 6 渡辺皓太MF 40 天野純FW 18 オナイウ情滋FW 19 テヴィスFW 23 宮市亮FW