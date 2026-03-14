中京テレビアナウンサーの阿部芳美さんが13日に自身のインスタグラム(@yoshimi_abe0410)を更新し、第1子となる長男の出産を公表した。夫はカマタマーレ讃岐に所属するMF森勇人。過去に阿部さんが司会進行を務める中京テレビのバラエティ番組『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』に、夫婦で出演したこともある。同日にクラブ側からも森の第1子誕生が発表されていた中、阿部さんは「先日、第一子となる男の子