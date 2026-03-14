この記事をまとめると ■ルノーが新ブランド戦略「futuREady」を発表しコンセプトカーを公開 ■ブリッジャーコンセプトはスクエアなボディが特徴のコンパクトなクロスオーバーSUV ■そのスタイリングに日産ラシーンを思い出す人が多いらしい ルノーの新コンセプトカーと日産の懐かしSUVが似ている!? 2026年3月10日、ルノーが新たなブランド戦略「futuREady」を発表し、2030年までに12の新型車を欧州市場に投入し、海外市場向けに