「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。可愛がっている後輩について語った。番組では永瀬をよく知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。永瀬は佐々木について「ジュニアの頃よく一緒に舞台をやっていたんですけれど。その時から妙になついてくるっていうか」とぶっちゃけ。「後輩苦手なん