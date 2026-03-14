◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国10-0韓国7回コールド（現地時間13日、マイアミ）2回にダイブするようなヘッドスライディングを見せるなど、泥だらけのユニホームで戦ったドミニカ共和国のゲレーロJr.選手。この日は2打数1安打1打点と4番として大いにチームをもり立てました。「このチームのためであれば、どんな犠牲を払ってでも貢献したいなと思います」試合後、Netflixのインタビューに登場したゲ