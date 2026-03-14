藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）が１４日放送された。この日はゲストにお笑い芸人のヒコロヒーをゲストに迎え、恋愛トークを繰り広げた。好きな男性を問われたヒコロヒーは「男前やったら何でも好き」と回答。庄司も外見重視に賛同。「俺はミキティは顔だもん。どこが好きって聞かれたら顔。キツイこと言われても顔がタイプだから（平気）」と話した。一方の藤本は「私は素の