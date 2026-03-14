◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（横浜）ＷＢＣのニカラグア代表に参加していたジーター・ダウンズ内野手が１４日のＤｅＮＡ戦で１軍に合流した。１３日に来日し、時差ボケの疲れも見せず、試合前練習から参加した。父の母国のニカラグアの代表としてプレー。ドミニカ、ベネズエラの強豪ひしめくプールＤで４戦全敗に終わったが、９打数３安打１本塁打２打点。先発出場したオランダ戦では８回に勝ち越し２ランを放ったが、