初めての育児は、不安や戸惑いの連続です。頼りにした育児書の言葉に救われることもあれば、書いてある通りにいかず、かえって焦りを感じてしまうことも……。今回は、筆者の友人A子の育児エピソードをご紹介します。 初めての育児