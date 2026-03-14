１３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）では、１４日（日本時間１５日）の準々決勝で侍ジャパンが迎える大一番・ベネズエラ戦を中心に今後の展望を探った。野球解説者・岡島秀樹さんは連覇を目指す侍ジャパンのライバルについて聞かれると「アメリカのアーロン・ジャッジはキャプテンですし、ひと振りで雰囲気をガラッと変えてくる。こ