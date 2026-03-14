WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）に0-10で7回コールド負け。4大会ぶりに進出した決勝トーナメントは8強で姿を消した。アウト・セーフを巡り“疑惑の判定”が起きたが、チャレンジできないという不運もあった。0-7で迎えた4回、なんとか反撃に転じたい場面で先頭のジョーンズがチーム初ヒットを