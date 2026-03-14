第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。春連覇を目指す、横浜のエース・織田翔希投手（３年）はマウンドを確かめるように１０球程度投げ込んだ。「何度投げても、慣れてはいけない場所だと思うので。しっかりと思いを持って投げました。悪い慣れは良くない。悪い自分が出てしまうので」と心機一転、平常心で甲子園に戻ってきた。初戦は大会２日目（２０日）で神村学園と対