Jリーグ勢は町田と神戸がベスト8に進出アジア最高峰の舞台で、日韓の勢力図に明確な差が表れている。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は3月11日、各地で決勝トーナメント1回戦の第2戦が行われ、Kリーグ勢がすべて敗退。韓国メディア「スターニュース」は「日韓のサッカーの格差がまた広がった」と、Jリーグ勢に屈した現状を報じている。この日、FCソウルは敵地でヴィッセル神戸と対戦し1-2で逆転負け。2戦合計スコア1-