イランのミサイル攻撃でサウジアラビア内の米軍空軍基地に配備されていた空中給油機5機が破損したという報道があった。米日刊ウォールストリートジャーナル（WSJ）は13日（現地時間）、匿名を求めた米政府関係者2人を引用し、サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地で米空軍の空中給油機がこの数日間にイランのミサイル攻撃を受けて損傷したと報じた。関係者らによると、給油機は破損したが、完全に破壊されたのではなく、現