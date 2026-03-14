「どっちに行けばいいのか。あの2階に行けばいいのか」。13日午前、中国遼寧省の丹東駅には団体服を着た人たちの列が見えた。黒いコートを着た人たちの手には大きな旅行用のカバンがあった。浮かれた表情で北朝鮮の言葉で騒ぎながら「国際列車待合室」に向かった。この日、丹東駅には北京を出発して平壌（ピョンヤン）に向かう旅客列車が到着した。全18両で、17、18号車の2両だけが国際乗客用として編成された。白と紺の組み合わせ