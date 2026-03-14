与党が１３日、２０２６年度予算案の衆院採決に踏み切ったことで、自民党がこれまで秋波を送ってきた国民民主党との亀裂は深まる結果となった。高市首相と国民民主の玉木代表が相互不信を募らせたことが、両党が折り合えなかった背景にある。自民内には今後の国会運営への影響を懸念する声が広がっている。（三沢大樹）要求通らず玉木氏不信感「これからの数年先を含め、禍根を残す判断ではないか」玉木氏は１３日の党会合