カンテレの情報番組「ドっとコネクト」が１４日、放送され、ＷＢＣが独占配信になっていることについて話し合った。ＭＣの石井亮次アナウンサーが「地上波で観戦できない問題」と取り上げた。谷元星奈アナが「こんな調査結果があります」とし、「ＷＢＣのために新たに契約した人は４・９％にとどまっていて、見たいけど契約しない人が３６・４％」と紹介した。石井アナは「４・９しかなのか、４・９％も、なのか分かりませんけ