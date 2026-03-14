「かぶろうよ、命のお守りヘルメット」…標語に込められた交通安全への思い。 【写真を見る】「かぶろうよ 命のお守りヘルメット」 中学生考案の標語で交通安全を呼びかけ 「努力義務」の自転車利用者ヘルメット 着用率向上めざす 岐阜県警飛騨署 （牧田優さん）「一人でも多くの方にヘルメットをかぶってもらい、交通事故を減らしてほしい」 この標語は、今後も様々な交通安全の啓発活動で使用される予定です。