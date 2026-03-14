お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入したバーベキューコンロの組み立てを依頼したことを報告した。この日、小原は「組み立て 完成！！！」と切り出し「コストコで購入したバーベキューコンロ」と、完成したコンロの写真を公開した。続けて「旦那さんもなかなか時間ないので暮らしのマーケットで組み立てをお願いしました」と、夫で元プロ野球選手の野球