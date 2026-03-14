お笑いタレントのだいたひかるが13日に自身のアメブロを更新。夫からホワイトデーのプレゼントをもらったことを報告した。この日、だいたは「荷物が届き何かと思ったら、ホワイトデーのプレゼントだと」と切り出し、プレゼントは「パジャマで疲労回復と書いてある」と説明。「血行促進も嬉しい」と明かした。続けて「試着してみましたが…肌触り最高 これは寝るのが楽しみであります」と喜びのコメント。「中年夫婦 健康の話が増え