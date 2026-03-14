エール・ディビジのスパルタに所属するMF三戸舜介の市場価値が倍増した。現在、23歳の三戸は2023年12月にスパルタに完全移籍。25年の6月には北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最終節・インドネシア代表戦に出場してA代表デビューを飾った。スパルタ３年目の今季は負傷により３か月の離脱があったものの、復帰後、８試合連続で得点関与するなど絶好調。ここまで公式戦19試合７ゴール・６アシストを記録している。