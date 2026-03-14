俳優の大政絢さんは3月12日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の美しいスタイルを披露しました。【写真】大政絢の圧巻のスタイル「美しいバランス」大政さんは「自分にとって欠かせない存在になっているピラティス」とつづり、7枚の写真を載せています。スポーティな服装でピラティス中の姿を披露。体のラインが際立っており、圧巻のスタイルを公開しました。この投稿にファンからは、「ayaさん綺麗すぎるよ〜」「美しいバラン