◇U-NEXT BOXING .5（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、全員が一発でクリアした。メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）、同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）はともにリミットより100グラム軽い53.4キロでパスした。試合のオフィシャルは