◇第6回WBC準々決勝米国5─3カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手（37）は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表としてロースターに入っていたが、登板することなく大会を終えることとなった。カーショーは4日（同5日）のロッキーズとの強化試合で2/3回を1安打2失点。ただ、大会開