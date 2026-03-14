ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が13日、自身のインスタグラムを更新。アソビシステム「KAWAII LAB.」の総合プロデューサー・木村ミサ（35）との対談が実現したことを明かし、2ショットを公開した。【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショットつんくは「ご存知！KAWAII LAB.の総合プロデューサーであり、FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEを手掛ける木村ミサさんと対談してきました