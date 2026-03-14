高齢の親から「生活が厳しいので毎月少し仕送りしてほしい」と相談されると、どう対応すべきか悩む人も多いでしょう。年金を「月15万円」受け取っていると聞くと、その収入で生活できるのではないかと思うかもしれません。実際の高齢者の家計はどのようになっているのでしょうか。 本記事では、統計データを基に高齢単身世帯の生活費の実態を整理し、年金月15万円で生活が成り立つのかを考えます。 高齢単身無