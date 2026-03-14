【モデルプレス＝2026/03/14】元SKE48の松井珠理奈が3月12日、自身のInstagramを更新。夫で名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規との夫婦ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳元SKE「お似合いすぎ」夫との海辺ショット◆松井珠理奈、夫婦で釣りロケへ松井は「3月8日で無事に29歳になりました」と誕生日を報告。29歳最初のお仕事は釣りロケだったと明かし、海辺で撮